Karabağlar Kent Tiyatrosu ilk turnesini Kocatepe Tiyatro Festivali’ne gerçekleştirdiİZMİR (İGFA) - Karabağlar Kent Tiyatrosu, Afyonkarahisar’da bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Kocatepe Tiyatro Festivali”ne “Hayvanlar Çiftliği” adlı çocuk oyunuyla katılarak ilk turnesini başarıyla gerçekleştirdi.

Uluslararası bir festivale katılarak önemli bir adım atan Karabağlar Kent Tiyatrosu ekibi, hem katılımcılardan hem de Afyon seyircisinden tam not aldı.

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro Ofisi işbirliği ile düzenlenen festivalde; Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatro toplulukları sahne aldı.

Festivalin son gününde Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenen “Hayvanlar Çiftliği” oyununun ardından, Afyonkarahisar Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, Karabağlar Kent Tiyatrosu’na teşekkür belgesi verdi.

Ayrıca Karabağlar Kent Tiyatrosu ekibi de, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın festivale özel olarak hazırlattığı anlamlı armağanları ev sahibi ekibe takdim etti.