Antalya’da hava sıcaklığı 43 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 28 dereceye ulaştı. Kavurucu havaya rağmen Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler sıcak havadan korunmak için denize girdi. Norveç’ten diş tedavisi için gelen turist "Burası evimden 30 derece daha sıcak" derken, Antalya’da yaşayan Yasemin Uran ise, "İyi ki Antalya’dayım" ifadelerini kullandı.

Antalya kent merkezinde termometreler bugün 43 dereceyi gösterdi. Nem oranı yüzde 40’ın üzerine çıkarken, açık havada hissedilen sıcaklık daha da yüksek ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece ölçüldü.

Tatilciler serinliği denizde aradı

Bunaltıcı sıcaklara rağmen Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kalmadı. Yerli ve yabancı tatilciler sabah saatlerinden itibaren sahile akın etti. Kimi şemsiyelerin altında gölgelenmeyi tercih ederken, kimi de Akdeniz’in serin sularında yüzerek ferahlamaya çalıştı.

"Burası evimden 30 derece daha sıcak"

Diş tedavisi için kente geldiğini belirten Norveçli turist, "Burası çok güzel ama biraz sıcak. Norveç’te şu an yaklaşık 7 derece, burası 30 derece daha sıcak. Deniz burada çok güzel, Norveç’te öyle değil. Bu ikinci gelişim, dişlerimi yaptırıyorum. Antalya’da olmaktan memnunum" dedi.

"Sıcağı seviyorum, iyi ki Antalya’dayım"

Yaklaşık 25 yıl önce Ankara’dan gelip kente yerleşen Yasemin Uran ise sıcağa alışık olduğunu belirterek, "Antalya’nın sıcağını seviyorum, olması gereken budur diye düşünüyorum. Ankara’dan buraya geleli 24 sene oldu. Antalya’yı çok seviyorum. Evde sıcaktan bunaldığımızda iyi ki bu denizimiz var diyoruz. Kendimizi denize attık. Soğuk havayı hiç sevmem. Antalya’da yaşamaktan memnunum, sıcak havalara da razıyız" diye konuştu.

"Antalya’nın denizi çok temiz, yosun yok, koku yok"

Ailesiyle birlikte Hollanda’dan tatil için gelen Hakan Avcı ise denizin temizliğine dikkat çekerek, "Üç gün önce geldik. Üç haftalık tatildeyiz. Denize hem serinlemek hem de çocuğum istediği için geldik. Hollanda’da da deniz var ama çok bulanık, yosun dolu. Denizin dibini göremiyorsun. Sudan çıkınca kokuyor her yerin. Antalya’nın deniziyle kıyaslanamaz. Burası çok temiz" ifadelerini kullandı.