Erzincan’da 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Yaşayan Miras Festivali düzenlenecek.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak, Erzincan Kültür ve Turizm İl Müdürü Oğuzhan Kılıç ve Kültür Bakanlığı uzman personellerinin katılımıyla "Yaşayan Miras Festivali" toplantısı düzenledi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak olan Yaşayan Miras Festivali planlaması kapsamında, fizibilite çalışmaları yapmak üzere Erzincan’a gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak ve beraberindeki uzman personeller tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Bu tür etkinliklerin hem zengin kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınmasını hem de şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımına güçlü katkılar sağladığını ifade eden Vali Aydoğdu, düzenlenecek olan festivalin hayırlı olmasını diledi.