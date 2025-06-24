Antalya Muratpaşa Belediyesi, 7-17 yaş aralığındaki çocuklar için yaz dönemine özel sanat kursları düzenliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin çocuklar ve gençlere uzun yaz tatilini cep telefonu, tablet ve bilgisayar başında geçirmek yerine sanatla iç içe, sosyal ve üretken bir ortamda değerlendirme fırsatı sunan kursları için kayıtlar başladı. Kontenjanla sınırlı olan kurslara başvurular www.muratpasa-bld.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 4 Temmuz 2025.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunacak bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Sanatla büyüyen çocuklar, geleceğe daha güçlü ve özgüvenli adımlarla ilerler" mesajını verdi.

Kurslar, bu yıl gitar, bağlama, ukulele, bateri, yaratıcı drama ve halk oyunları branşlarında açılacak. Değirmenönü Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kurslara, 7-17 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler kayıt yaptırabilecek.