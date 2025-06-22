Antalya’nın Kumluca llçesi’ne bağlı Yeni Kışla Mahallesinde otlyak alanda başlayan ve ormanı tehdit eden yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Kışla Mahallesinde bugün 11:30 da otluk arazide başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangına 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 3 su ikmal tankı ve çok sayıda yangın söndürme personeli müdahal etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.