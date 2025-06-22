Antalya’nın Kumluca llçesi’ne bağlı Yeni Kışla Mahallesinde otlyak alanda başlayan ve ormanı tehdit eden yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçileri şehrin de süsü oldu Gümüşhane dağlarının süsü yaban keçileri şehrin de süsü oldu

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Kışla Mahallesinde bugün 11:30 da otluk arazide başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangına 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 3 su ikmal tankı ve çok sayıda yangın söndürme personeli müdahal etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA