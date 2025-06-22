Niğde’nin doğal miraslarından Meydan Yaylası’nda çevre tahribatına karşı önemli bir adım atıldı.

Geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan doğa kirliliğini gündeme taşıyan haberin ardından yetkililer hızlı bir şekilde harekete geçerek yaylaya araç girişini durdurdu. 2 bin 500 rakımdaki yayla; barındırdığı yılkı atları, endemik bitkiler ve eşsiz manzarasıyla korunması gereken hassas alanlardan biri ancak bilinçsiz ziyaretçilerin araçlarla bölgeye gelişi, hem bitki örtüsünü hem de yaban hayatını tehdit ediyordu. Yetkili kurumlar, konunun ciddiyetini göz ardı etmeyerek bölgenin doğal dengesini korumak adına hızla harekete geçti, çevre hassasiyeti gösteren önemli kararı aldı. Bundan sonra Meydan Yaylası’nı ziyaret etmek isteyenler araçlarını yaylanın üst kısmında bulunan boş alana bırakacak. Bu kararla birlikte, Karagöl ve Çini Göl’ü içine alan bölgenin doğal dokusunun korunması adına önemli bir adım atılmış oldu.

Bölgeye dair alınan bu önemli karar, doğaseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.