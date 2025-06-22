20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri evliyalar ve erenler diyarı Elmalı’nın Tekke Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların katıldığı anma etkinliklerinde türbe ziyaretleri, semah gösterileri ve Cem ibadetleri yapılarak, Abdal Musa’nın bıraktığı kültürel miras ve değerler hem yad edildi hem de sahip çıkıldı. Anma etkinliklerinde sahne alan Fatih Demirhan ve Sevcan Orhan türküleriyle izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Elmalı Belediyesi, Şahkulu Sultan Dergahı ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde düzenlenen 20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri, Elmalı İlçesi Tekke Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Abdal Musa Anma Etkinlikleri’nin ikinci gününde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Abdal Musa Sultan türbesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikler, semah gösterileri, aşık atışmaları, paneller ve cem ibadetiyle gün boyu sürdü. Abdal Musa Sultan Türbesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların ziyareti ile dolup taştı. Anma etkinliklerinin resmi açılışı ise amfi tiyatroda gerçekleştirildi. Açılış törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Alevi dernek ve federasyon temsilcileri ve Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan açılış töreni, gülbeng okunması ve semah gösterileri ile devam etti.

Vali Şahin: " Sizler bizsiniz bizler siziz"

Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşmasında Abdal Musa’yı tanımak için bu coğrafyaya o tarihte bakmak gerekir diyerek, "Sizler Türkiye Cumhuriyet’nin asli unsurusunuz, kurucu unsurunuz. Sizler maziden atiye uzak Asya’dan Anadolu’ya kadar Türk kültürünü taşıyan, Türk milletini taşıyan asli unsursunuz. Sizler bizsiniz, bizler siziz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Biz bu topraklarda Abdal Musa’nın öğretisine sahip çıkarak, adaletle birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Alevi kardeşlerim, Atatürk’e neden bu kadar bağlı biliyor musunuz? Çünkü Atatürk Anadolu’daki herkese eşit vatandaşlık hakkı verdi. Biz de bu yolda Atatürk’ün izinden giderek, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Bu topraklarda adalet ve barışın hakim olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Başkan Böcek: " Bu kültürün özünde sevgi ve kardeşlik var"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Abdal Musa Sultan, Hacıbektaş Velilerin izinden yürüyen, insanı merkeze alan bir yolun öncüsüdür diyerek, " O, sadece bir derviş değil; aynı zamanda toplumu birleştiren, kardeşliği, adaleti, barışı ve eşitliği savunan, büyük bir düşünce insanıdır. Onun öğretileri bugün hala bizlere rehberlik etmekte, ortak yaşam kültürümüzü güçlendirmektedir. Biz bu kültürün bu coğrafyada ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu kültürün özünde insanlar var, sevgi var, kardeşlik var ve bizler bugün burada evrensel kültürü ve insanlığı tüm dünyaya anlatmak için buradayız. İnancı, kimliği ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan her bireyin eşit yurttaş olduğu bilinciyle, bir arada barış içinde yaşayabileceğimiz, halkın, hakkın, hukukun ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler aynı sofrada buluşan, aynı gökyüzüne bakıp aynı duaları eden bir halkız" dedi.

Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte gece Fatih Demirhan ve Sevcan Orhan konseriyle devam etti. Gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Sevcan Orhan, birbirinden güzel türküleri alanı dolduran vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaş, ünlü sanatçının türkülerini ilgiyle dinledi. 20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan Anma Etkinlikleri Türbe ziyareti ve uğurlama töreniyle sona erdi.