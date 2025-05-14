Antalya Büyükşehir Belediyesi, narenciye balı için coğrafi işaret tescil çalışması başlatacak.

Antalya, Türkiye’nin en erken hasat edilen ballarından biri olan narenciye balı için önemli bir merkez haline geliyor. Kendine has rengi, kokusu ve aromasıyla dikkat çeken narenciye balı, ülkenin dört bir yanından gelen arıcılar tarafından üretiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, narenciye balı üretiminin yapıldığı bahçelere bilgilendirici tabelalar yerleştiriyor. Kumluca ve Finike ilçesinde narenciye ve narenciye balı üretimi bölgelerine yerleştirilen tabelalar ile bölgedeki arı varlığına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Coğrafi tescil için çalışma başlatılacak

Büyükşehir ekipleri, bu sayede tarımsal ilaçlama ve vektörle mücadele çalışmaları sırasında arıların zarar görmesini önlemeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, Antalya’ya özgü bu değerli balın tanıtımı için coğrafi işaret tescili çalışmalarını başlatacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hem üreticileri desteklemek hem de narenciye balının marka değerini artırmak adına çeşitli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.