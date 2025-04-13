Antalya’nın Kaş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ova Mahallesi Çolaklar Sokak’taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede F.A., Z.A. ve E.K.A.’nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan diğer iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.