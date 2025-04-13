Erken yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerine henüz 12 yaşında olmasına rağmen 20 proje ve 3 ödül sığdıran genç yetenek Mustafa Konak, 20. projesi olan "Yerçekimi" filminin setinde yapım ekibinin sürpriziyle karşılaştı.

Filmde başrol karakter "Umut"u canlandıran başarılı oyuncuya çekimlerin yapıldığı Muğla Akyaka’daki setinde 20. projesi için özel bir kutlama gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası festivallerde gösterime girecek olan filmin çekimleri sürerken gösterdiği üstün oyunculuk performansıyla takdir toplayan Mustafa Konak, ekip arkadaşlarının sürpriziyle yeni projesini kutladı.

Yapımcılığını Didem Nur Yayman’ın, yönetmenliğini ise Dalya Keleş’in üstlendiği Yerçekimi filmi, İzmir Kısa Film Festivali - Mansiyon Ödülü, Küçükçekmece Kısa Film Festivali - Jüri Özel Ödülü, İstanbul Film Station - Yapım Danışmanlığı & İletişim Danışmanlığı ödülü, İstanbul Film Festivali / Köprüde Buluşmalar - Finalist Seçkisi, Luma Kısa Film Festivali - En İyi Kısa Film Senaryosu Ödülü alarak daha çekimlere başlamadan adından söz ettirmeyi başarmıştı.