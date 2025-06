Antalya’da i eTwinning sergisinde ilkokul öğrencileri, çevre, sanat, matematik ve kültürel iş birliği temalı projeleriyle büyük ilgi gördü.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 1. Geleneksel Okul Öncesi Şenliği, ilçedeki eTwinning projelerine ev sahipliği yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Karatepe, Muzkent, Kahyalar Asarcık, Karalar Hüseyinli İlkokulları ve Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu eTwinning stantlarıyla yer aldı.

Etkinlikte sergilenen projeler, öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin çevre bilinci, kültürel etkileşim ve akademik gelişim alanlarında ortaya koyduğu çalışmaları gözler önüne serdi. Projeler aynı zamanda Avrupa’daki diğer okullarla yürütülen ortak çalışmalara örnek teşkil etti.

Gülhan Kızılkaya Uçucu (Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu) ve Günay Görgülü (Karalar Hüseyinli İlkokulu) tarafından yürütülen "My Special Nature" projesi, özel gereksinimli öğrencilerin doğayla bağ kurması ve geri dönüşüm bilinci kazanmasını amaçladı.

Aynı okuldan Ayşe Gölbaşı’nın yürüttüğü "Intelligence Games in Class" projesi ise akıl ve zeka oyunlarını derslere entegre ederek öğrencilerin öğrenme süreçlerini kalıcı ve eğlenceli hale getirmeyi hedefledi.

Kültürel farklılıklardan görsel sanatlara

Karatepe İlkokulu’ndan Emine Salman Hazırlar’ın yürüttüğü "From My Place to Space" projesi, öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşime geçmesini sağlayarak küresel fayda için iş birliği becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda "Yerimden Uzaya (Birliğe Yolculuk)" başlığıyla barış, eşitlik ve dayanışma gibi insanları birleştiren değerlere vurgu yapılarak, STEM ve dijital araçlar kullanılarak uzay gemileri tasarlanıyor. Bu gemiler, hem kültürel simgeleri hem de insani mesajları taşıyor. Proje, farklılıklara rağmen ortak hayallerin paylaşılabileceğini öğrencilere göstererek iş birliğini ve anlayışı artırmayı amaçlıyor.

Kahyalar Asarcık İlkokulu’ndan Onur Kansu tarafından hazırlanan "Art in Our Soul (Ruhumuzdaki Sanat)" projesi ise çocuklara çeşitli ressamları tanıtmayı, sanatsal teknikleri öğretmeyi ve estetik bakış açısı kazandırmayı hedefledi.

Muzkent İlkokulu’ndan Günay Karabulut’un iki ayrı projeyle katıldığı sergide, "Eco School Towards Sustainability" adlı proje çevre bilinci, problem çözme gibi temel becerilerin geliştirilmesini amaçladı. Aynı öğretmenin yürüttüğü "Divertida Fun Math" projesi ise 5-10 yaş grubu öğrencilerin matematiği eğlenceli ve etkileşimli oyunlarla keşfetmesini sağlayacak uygulamalardan oluştu.