Antalya'da her ilçeye kreş kazandırma projesi kapsamında, Akseki ilçesinde 4-6 yaş grubuna hizmet verecek kreş hizmet vermeye başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların çalışma hayatında daha çok yer alabilmesi ve ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilmesi için başlattığı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi Projesi hizmet ağını genişletiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Belediyesi’nden devraldığı çocuk kreşi ve gündüz bakımevinde gerekli düzenlemeleri yaparak, kreşi vatandaşın hizmetine açtı. 40 öğrenci kapasiteli kreş, hizmet kalitesi ve eğitim anlayışı ile halkın takdirini kazanarak önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Akseki kreşinde 4 personel, yemekhane, oyun salonu, çocuk parkı, 2 sınıf ve uyku odası bulunuyor.

AKSEKİ’YE YAKIŞIR HİZMET

Büyükşehir Belediyesi Akseki Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde görevli Aydan Çetin, Akseki Belediyesi’nden kreşin devir işlemlerinin tamamlandığını ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başladığını belirterek, “4 personelimiz ile birlikte şu anda 18 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in öncülüğünde Akseki’ye yakışır hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kreşimizde yeni sınıflarımızı yakın zamanda açacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda 40 çocuğumuza eğitim vereceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talep oldukça yoğun bu talepleri karşılamak için çalışmalarımızı yapacağız” dedi.