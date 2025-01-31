Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu düzeninin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik kiralanan konaklama yerlerine yönelik 42 ekip ve 99 personel ile 570 işletmeye yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 4 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk oluşturan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla il genelinde günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

42 ekip ve 99 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı denetimlerde toplam 570 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 3 işletmeye “Konaklayan Kaydı Yapmamaktan”, 1 işletmeye ise “Çalışan Bildirimi Yapmamaktan” cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, günübirlik kiralanan konaklama yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, işletmelerin yasal yükümlülüklerine uymaları gerektiğini vurguladı.