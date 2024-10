Antalya’da 550 müşterisi bulunan 5 yıldızlı otelde yangın çıktı. Aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu misafirlerin büyük kısmı ilk anlarda panikle odalarını boşaltırken, duman nedeniyle mahsur kalan 48 kişi vinç yardımıyla kurtarılırken, 8 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin restoran kısmında başladığı öğrenilen yangın kısa sürede büyürken, duman otelin büyük kısmında etkili oldu. İhbarla olay yerine çok sayıda, itfaiye, vidanjör, jandarma, UMKE, AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Dumanları fark eden otelde konaklayan 550 misafirin büyük bir çoğunluğu yangının ilk anlarında otelden dışarı çıktı. Balkonlarda mahsur kalanların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için otel çalışanları yataklarla önlem aldı.

Balkonda mahsur kalanlar vinçlerle kurtarıldı

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otelin büyük bir kısmında dumanlar etkili olurken odalarından çıkamayan konukları çıkarmak için ekipler seferber oldu. İtfaiye araçlarının otelin arka cephesine girememesi nedeniyle iş makileri ile araçların geçiş yapabilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından açılan yoldan giren vinçler yardımıyla balkonlarda mahsur kalan otel misafirleri kurtarıldı. Balkonlardan alınan yabancı turistler sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekipler seferber oldu

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapılırken bölgeye gelen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Bir taraftan itfaiye, bir taraftan Kemer Belediyesine bağlı ekipler oteli tamamen boşalttı. En büyük sevincimiz can kaybının olmaması, İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız” dedi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, otelde konaklayan misafirlerden 8 kişinin dumandan etkilenerek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yangının sebebi araştırılıyor

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, “Şu an tam olarak tespit edemediğimiz bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tatil için gelmiş olan misafirlerimizi hızlı bir şekilde tahliye etmek için çalışmalarımızı tüm ekip arkadaşlarımızla başlattık. 550 misafirin konakladığı otelde, 270’i yangını fark ettiklerinde kendileri tahliye oluyor. Geri kalan büyük bir kısmı otel dışında olduğundan dolayı sıkıntılı bir durumumuz yoktu. Bizim ekipler olarak müdahale ettiğimiz odalarında bulunan toplam 48 kişi belediye AFAD, Jandarma ekipleri tarafından tahliyeleri gerçekleştirildi. Şu anda misafirlerimizin genel hayati durumu ile ilgili bir sorun yok” dedi.

48 misafir kurtarıldı, 8’i kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi

Dumandan etkilenen 8 misafirin kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiğinin altını çizen Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, “8 misafirimiz dumandan etkilendikleri için kontrol amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Ve hepsinin durumları da gayet iyi, Son 2-3 gündür bölgede ciddi bir rüzgar sirkülasyonu var. Bu açıdan her hangi bir küçük bir alev bile yanmaya sebep verebiliyor. Çok şükür her ne kadar kontrol altına alma olayı gecikse de hiçbir misafirimiz bir sıkıntı yaşamadan olayı atlatmış olduk. Tahliye işlemleri tamamlandı, ekipler yangının çıkış sebebi hakkında çalışma yapıyor. Sebebi çalışmanın ardından belli olacak. Misafirler öncelikle otel sahibine ait bir başta otele nakledilecek. Geri kalan misafirler içinde planlama yapıyor. Hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir planlamamız var. Bizim önceliğimiz her hangi bir can kaybı yaşanmamasıydı" dedi.