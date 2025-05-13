Osmaniye’de tartıştığı annesi Nura Z.’yi dövdükten sonra boğarak öldüren Ali M. gözaltına alındı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Z. arasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine annesini dövmeye başlayan Ali M. sonra annesi Nura Z.’yi boğarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Z.’nin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.