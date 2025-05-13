İstanbul Bayrampaşa’da eşinden boşanan C.N., tartıştığı eski eşinin üstüne araba sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yaralanırken, şüpheli C.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Mayıs Pazar günü Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi M.K’den boşanan C.N., arabasını sokakta gördüğü eski eşi M.K’nın üstüne sürdü. Arabayla kaldırıma çıkarak eski eşinin üzerine sürdüğü aracın kendisine çarpmasıyla M.K., sırt üstü yere düşerek yaralandı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulans ile hastaneye götürdü.

Eski koca cezaevine gönderildi

Yaşanan olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.N.,’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.N., ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde C.N.,’nin arabasıyla manevra yaptıktan sonra eşine ve yanındaki arkadaşına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyor.