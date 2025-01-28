Antalya OSB Karma Ticaret Heyeti, yeni iş birliktelikleri sağlamak ve ihracat potansiyellerini artırmak amacıyla Japonya gidip iş insanları ile görüşmeler yaptı.

Katılımcılarına yeni ihracat pazarları açmak için potansiyel ülkelere karma ticaret heyeti programları düzenleyen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, rotasını Japonya’ya çevirdi. 2025 yılının ilk heyet programını 18-25 Ocak tarihleri arasında Japonya’ya gerçekleştiren Antalya OSB sanayicileri, Başkan Hasanali Gönen önderliğinde birçok temasta bulundu. 30 kişilik Antalya OSB heyetinin Japonya’daki ilk durağı T.C. Tokyo Büyükelçiliği oldu. T.C. Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Ticaret Baş Müşaviri Mukaddes Nur Yılmaz ve Ticaret Müşaviri Güzide Zeynep Karahisarlı ülkenin ekonomik yapısına ilişkin bir toplantı yapan Antalyalı sanayiciler, ham madde temininden ihracat imkanlarına kadar birçok konu hakkında bilgi aldı.

Fabrika İnovasyon haftası

Ülkedeki temaslarına Kawasaki Robostage’nin robotik anlayışı ve yaklaşmakta olan robot toplumuna doğru insan-robot birlikteliği ve işbirliğinin yeni biçimlerini göstermeyi amaçlayan showroomu ile devam eden Antalya OSB Karma Ticaret Heyeti, bin 800 katılımcı firma ile Japonya’nın en büyük fuarı olmakla birlikte geleceğin fabrika teknolojilerine yönelik 4 sergiyi birleştiren Fabrika İnovasyon Haftası kapsamında 7 farklı fuarı ziyaret edip, katılımcı firmalar ile görüşmeler yaptı. Smart Factory EXPO (Üretimde Dijital Dönüşüm Teknolojisi Sergisi), RoboDEX (Robotik ve Otomasyon Teknolojisi Sergisi), Green Factory EXPO (Yeşil fabrika teknolojisi/çözümleri), HR EXPO (İmalat sanayinde işgücü açığına karşı önlemler ve çözümler sergisi) NEPCON JAPAN (Japonya’nın önde gelen elektronik üretim ve montaj fuarı) Wearble EXPO (Giyilebilir teknoloji ve cihazlar alanında dünyanın önde gelen fuarı) ve Automotive World (Otomotiv elektroniği, otonom sürüş ve mobilite alanında dünyanın önde gelen fuarı) fuarlarında firma yetkilileri ile görüşmeler yapan Antalya OSB sanayicileri, bir çok muhtemel iş birliği ve ortaklığın temelini attı.

Yeni teknolojileri incelediler

Ülkede gerçekleştirdikleri temaslar ile fuar ziyaretlerinin yeni teknoloji ve inovasyonları yakından incelemek için önemli bir fırsat olduğuna değinen Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, “Fuarda yer alan yabancı firmalar ile yaptığımız görüşmeler, insan hayatını iyileştirecek, üretim süreçlerini verimli hale getirecek ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek teknolojileri daha da yakından tanımamıza vesile olmuştur. Bu tür etkinlikler, sadece sektördeki yenilikleri takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda iş birliği fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Bu anlamda, yerli girişimcilerimizi desteklemek, küresel teknoloji pazarında daha güçlü bir konum elde etmelerini sağlamak çok önemli. Fuarda gördüğümüz ileri düzey teknolojiler, iş dünyasında nasıl devrim yapılabileceğinin bir göstergesi. Örneğin, yapay zeka ve makine öğrenimi ile güçlendirilmiş çözümler, süreçlerimizi daha verimli hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda müşteri deneyimlerimizi de yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Önümüzdeki dönemde bu teknolojileri fabrikalarımıza nasıl entegre edeceğimiz üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Potansiyel ortaklıklar

Genç sanayicilerin programa gösterdiği ilginin önemine de vurgu yapan Başkan Gönen, “Heyet katılımcılarımız, fuar sırasında, birçok potansiyel iş ortağıyla da görüşme fırsatı yakalamıştır. İnovasyonun yalnızca teknolojik bir değişim değil, aynı zamanda işbirlikleri yoluyla gelişen bir kültür olduğuna inanıyorum. İş dünyasındaki diğer liderlerle güç birliği oluşturmak, hepimizin yararına olacaktır. Heyet programımıza Genç OSD Başkanı Nazlıcan Delibaş ve üyelerinin yoğun katılımı bizleri çok mutlu etmiştir. Genç OSD üyeleri, Bölgemizin genç girişimcileri olarak yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler ile geleceği inşa edecek liderlerimizdir. Bu yüzden, Antalya OSB Yönetimi olarak genç sanayicilerimize her türlü desteği sağlamak için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.