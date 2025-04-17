Antalya’nın Kumluca ilçesi Gödene Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Alınan bilgiye göre Kumluca'da bir otomobil ile motosikletin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yere devrildi, otomobilin ön kısmında hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil servise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda, kazaya karışan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirledi.

Kazayla ilgili tutanak tutulurken, araçlar kısa sürede yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.