Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, AB Gençlik Fırsatları ve Avrupa Dayanışma Programı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin uluslararası alanda daha aktif rol almalarını desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, “AB Gençlik Fırsatları ve Avrupa Dayanışma Programı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yönelik Avrupa Birliği’nin gençlere sunduğu gönüllülük projeleri, staj, eğitim ve gençlik değişim programları gibi birçok fırsat hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Toplantıda, Avrupa Dayanışma Programı'nın sunduğu olanaklar ve uluslararası hareketlilik süreçlerine yönelik bilgi verildi. Toplantıda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, gençlerin küresel dünyaya entegre olmalarının önemine dikkat çekerek, “Gençlerin Avrupa Birliği programlarına erişimini kolaylaştırmak ve uluslararası deneyimler kazanmalarını sağlamak amacıyla bu tür bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz” dedi.