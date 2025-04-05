Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla topluma önemli bir çağrıda bulundu.

Başkan Torun, sokak hayvanlarının da şehrin bir parçası olduğunu ve sevgiye, ilgiye, en önemlisi de yaşama hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Osmaneli Belediyesi’nin sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve sağlık hizmetlerine erişimi konusunda çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Torun, "Bir kap su, bir avuç mama ve biraz sevgi, bu canlıların hayatını değiştirebilir," dedi. Tüm vatandaşları, sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden Torun, bu sorumluluğun sadece bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini ifade etti.