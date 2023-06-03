Gölpazarı Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının gidişatı hakkında değerlendirilme yapıldı.

Belediye meclis üyelerinin katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Başkan Suer, "Haziran ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirmek için buradayız. Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Rabbim alacağımız kararları hayırlı eylesin. Bizleri milletimize ve devletimize daha nice güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi.