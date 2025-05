31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde Lifepark’ta gerçekleşecek olan Türkiye’nin ilk ve tek kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival, hafta sonu katılımcılarını ağırlayacak. İSTANBUL (İGFA) - Bu sene şehirdeki onuncu edisyonunu YüzdeYüzMüzik sunumuyla kutlayacak olan festivale yoğun bir ilgi var.

Pinhani, Adamlar, Yüksek Sadakat, Jabbar, M Lisa, Emir Yargın, Kalabalıklar, Aydeed, MP3 ve Eylül Su gibi başarılı sanatçıların performans sergileyeceği festival sahnesi eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak.

Atina kokteyl sahnesinin yıldızları İstanbul Cocktail Festival’de!

Dünyanın en iyi barları listesinde 6. sırada yer alan Line Athens, We Are The Walkers işbirliği ile ve yine listede 51. sırada yer alan The Bar In Front Of The Bar, Go On’s işbirliği ile İstanbul Cocktail Festival’de olacak.

Şeflerden atölyeler, söyleşiler, gurme lezzet durakları, lokal marka standları, çeşitli aktiviteler, panayır oyunları ve daha fazlasıyla iki gün boyunca devam edecek olan İstanbul Cocktail Festival’de, şehrin ikonik kokteyl mekanlarından Blok.Mekan, Finn Karaköy, Wu Bomonti, Ranchero Mexican, Secúlar, 11 Kadıköy, Karaköy Lokantası, Numnum, Scatola ve Walkers Bar eşsiz lezzette ürünlerini misafirlerle buluşturacak.