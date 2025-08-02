Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki ücretsiz tenis kurslarının ardından Döşemealtı ilçesinde de yeni bir tenis kursu açtı. Yeni açılan kursa, birçok farklı yaş grubundan tenis sever katılım sağlıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, açtığı tenis kursları ile her yaştan vatandaşı spora teşvik etmeye devam ediyor. Konyaaltı Sahili Beach Park ve Lara Düden Park’ta ücretsiz şekilde eğitim verilen tenis kortlarının ardından bir yenisi de Döşemealtı ilçesinde faaliyete başladı. Haziran ayında başlayan sezonla birlikte birçok farklı yaş grubundan tenis sever, Döşemealtı Tenis Kursu’nda eğitim almaya başladı.

ANTALYALILAR SPORLA İÇ İÇE

Tenis kursuna kayıt yaptıran vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait tenis kortunda konforlu ve verimli antrenman yapmanı imkanı buluyor. 7’den 70’e geniş bir geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden dersler, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Tenis sporuna yeni başlamış olan sporseverler bile kısa sürede tenis oynamayı öğrenirken, deneyimli sporcular da tekniklerini geliştirme şansı yakalıyor.

TENİSÇİLER BU KURSTA GELİŞİM SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmet vermesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Ela Deniz Dinç, “Bu kurs ücretsiz. Muhittin Başkanımıza bize bu hizmeti verdiği için çok teşekkür ederim” dedi. Öğrenci velisi Sümeyra Bayoğlu da “Severek katılıyoruz. Kızım buraya çok severek geliyor. Çocuklarımıza böyle bir imkan sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.