Ankara’da konsere giden şarkıcı Çağan Şengül’ün içerisinde bulunduğu minibüs Düzce’de bariyerlere saplandı. Kazada şarkıcı Şengül ile 6 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kaynaşlı gişeler mevkiinde bariyerlere saplandı. Kazada sürücü S.H. direksiyon mahalinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Kazada Ankara’daki konserine gitmekte olan şarkıcı Çağan Şengül ve araç içerisinde bulunan Z.D., M.A.B., M.A.Ö., M.E.G., D.U.B. ve sürücü S.H. yaralandı. Araçta sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile Kaynaşlı gişeler mevkii tek şeritten verilirken, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.