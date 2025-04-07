Hatay’da tır ile kafa kafaya çarpışan öğrenci servisindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi yolunda yaşandı. İçinde öğrenci bulunmayan öğrenci servisi, karşı şeritten gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada serviste bulunan baba ve oğlu yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.