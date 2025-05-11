MANİSA (İHA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yuvam Atatürk Kentpark Çocuk Eğitim Merkezi’nde Anneler Günü dolayısıyla renkli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte anneler ve çocuklar birlikte yarışmalara katıldı, oyunlar oynadı ve unutulmaz anlar yaşandı.

Anneler Günü kapsamında düzenlenen kutlama programında, merkezde eğitim gören çocuklar anneleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katılarak, keyifli vakit geçirdi. Halat çekme, sandalye kapmaca gibi eğlenceli aktivitelerle hem çocuklar hem de anneler neşeli anlar yaşadı. Program boyunca çocukların anneleri için hazırladığı sürprizler ve hediyeler de duygusal anlara sahne oldu.

Yuvam Atatürk Kentpark Çocuk Eğitim Merkezi Sorumlusu Aslı Pektaş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Anneler Günü gibi özel günleri sadece kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızla ebeveynleri arasında güçlü bağlar kurulmasını sağlayacak etkinlikler düzenliyoruz. Bugün burada hem eğlendik hem de annelerimizin değerini bir kez daha hep birlikte hissettik" dedi.

Katılımcılar organizasyon için merkeze teşekkür etti.