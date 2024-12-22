Sakaya Büyükşehir Belediyesi, anne ve babalara dijital çağın gerekliliklerine uygun bir hayat için ipuçlarının paylaşılacağı atölyeyi açıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Dijital Ebeveynlik Atölyesi” kapılarını açıyor. Sosyal Gelişim Merkezi tarafından ebeveynlere yönelik hazırlanan atölyede, medya okuryazarlığından dijital bağımlılığa, çevrim içi güvenlikten dezenformasyona kadar pek çok önemli konu ele alınacak. Eğitimde dijital çağın gerekliliklerine uyumlu bir yaşam için önemli bilgiler aktarılacak, ipuçları verilecek. Hem teorik hem de uygulamalı çalışmaların yer alacağı atölyede, katılımcıların maksimum verim alabilmesi için kontenjanlar sınırlı olacak.