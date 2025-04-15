Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında Anne Şehir Manolya Merkezi’nde polis ekiplerine duygusal bir sürpriz yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezleri, Polis Haftası dolayısıyla özel etkinlikler düzenledi. Polislere sürpriz yapmak için bir olay ihbarında bulunan Anne Şehir Manolya Merkezi’nde ise farklı bir kutlama yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Polis Haftası’nı düzenlediği sürpriz etkinliklerle kutladı. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, polisleri merkeze davet etmek için bir olay ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, karşılarında alkışlarla kendilerini bekleyen çocukları görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla polisleri karşılayan minikler, hep birlikte Polis Haftası’nı kutladı.

Etkinlik kapsamında polisler, çocuklarla sohbet ederek meslekleri hakkında bilgi verdi. Miniklerin sorularını yanıtlayan ekipler, polislik mesleğine duyulan ilgiyi artırdı. Kutlama, polislerin çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

ANNE ŞEHİR’DE POLİS HAFTASI KUTLANDI

Polis Haftası etkinlikleri sadece Manolya Merkezi ile sınırlı kalmadı. Diğer Anne Şehir Merkezleri’nde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklara Polis Haftası’nın anlamı anlatılarak polislerin görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirmeye ve polislik mesleğini daha yakından tanıtmaya katkı sağladı.