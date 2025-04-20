Erzurum’un Oltu ilçesinde bir sokak kedisi işyerinde çekmecede doğurdu, esnaf anne kedi ve yavruya sahip çıktı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde ilginç ve bir o kadar da yürek ısıtan bir olay yaşandı. İlçede esnaflık yapan Emrah Ceylan’ın iş yerinde uzun süredir girip çıkan sokak kedisi, kullanılmayan bir çekmeceyi doğum yapmak için yuva olarak seçti. Emrah Ceylan, sabah saatlerinde iş yerini açtığında içeriden gelen yavru kedi sesini fark etti. Sesin nereden geldiğini ilk başta bulamayan Ceylan, çekmecelerden birini açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Sokak kedisi, kullanılmayan çekmeceye yavrusunu doğurmuştu.

Emrah Ceylan yaşadıklarını şöyle anlattı: "İş yerime zaman zaman bir sokak kedisi girip çıkıyordu ama pek önemsememiştik. Bu sabah yavru kedi sesi gelince etrafa bakmaya başladım. Sesin geldiği noktaya gittiğimde çekmeceyi açtım ve orada yeni doğmuş minicik bir yavru gördüm. Biraz sonra anne kedi de geldi, karnını doyurdu. Şimdi yavru kedimiz mışıl mışıl uyuyor. Çekmecede dünyaya geldiği için adını ’Çekmece’ koyduk. Hem anneye hem yavruya elimizden geldiğince bakacağız."

Duyarlı esnaf, anne kedinin sokakta yiyecek aramak zorunda kalmaması için su ve mama da temin etti. Bu duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşların da takdirini topladı. İşyeri müşterilerinden Furkan Gün ise yaşanan olayı şöyle değerlendirdi: "Alışveriş için geldim, iş yeri sahibinin çekmeceyle uğraştığını görünce sordum. Kedinin burada yavruladığını öğrenince çok şaşırdım. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir olay. Esnafımıza teşekkür ediyorum, kedilere yardım etmiş. Böyle duyarlı insanların sayısı artmalı."