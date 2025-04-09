Vodafone FLEX, sektörün önde gelen markalarından Anker’i portföyüne kattığını açıkladı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine son teknoloji ürünlerini Vodafone FLEX avantajlarıyla sunmaya devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sektörün önde gelen teknoloji markalarından Anker’in birbirinden çeşitli teknolojik ürünleri Vodafone FLEX ile satışa sunuldu. Yeni işbirliğiyle, şarj cihazlarından ses teknolojilerine, akıllı aksesuar çözümlerinden taşınabilir güç kaynaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesine, operatör mağazaları ve Yanımda uygulamasından ulaşmak mümkün olacak. Platform müşterileri, kredi kartı gerekmeden faturalarına ek 12 ayda ödeme imkânıyla markanın ürünlerine kolayca sahip olabilecek. Müşteriler, faturaya ek ödeme seçeneğinin yanı sıra operatörün mağazalarında geçerli 36 aya varan alışveriş kredisi ile birbirinden çeşitli Anker ürünlerini satın alabilecek.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone FLEX çatısı altında en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda ve en uygun tekliflerle müşterilerimizin kullanımına sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, tanınmış teknoloji markalarından Anker’i Vodafone FLEX portföyümüze katmanın heyecanını yaşıyoruz. Müşterilerimiz, markanın son teknoloji ürünlerine Vodafone FLEX avantajlarıyla sahip olabiliyor. Markanın inovatif teknolojilerini şirketimizin güçlü perakende ve dijital satış kanallarıyla birleştiren bu işbirliğiyle, müşterilerimize erişilebilir ve güvenli alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur ise şu açıklamalarda bulundu: "Marka olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran yenilikçi teknolojileri sunma misyonumuz doğrultusunda, erişim kanallarımızı sürekli genişletmeye devam ediyoruz. Vodafone FLEX işbirliği, markamızın ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmamız için önemli bir adım. Kullanıcılarımız artık en son teknolojiye sahip şarj cihazları, ses ürünleri ve akıllı aksesuarlarımızı operatörün güçlü perakende ve dijital satış kanalları üzerinden kolayca edinebilecek. Bu işbirliğiyle, inovatif ürünlerimizi daha fazla tüketiciyle buluşturarak, günlük yaşamlarında kesintisiz ve güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyoruz."