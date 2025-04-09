Son günlerde ani hava değişimleriyle özellikle viral kökenli solunum yolu enfeksiyonlarıyla hastanelere başvurularda yoğunluk yaşanırken, uzmanlar, hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini, iyileşmek isterken hastanelik olma riskine dikkat çekiyor.

Yaşanan hızlı hava değişimleri sağlığı olumsuz etkiliyor. Solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastanelere yoğun başvurular oluyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Özer, solunum yolu hastalıklarının havaların soğumasıyla beraber artış gösterdiğini ve acil başvurularında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

"Hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanmayın"

Dr. Öğr. Üyesi Özer, "Yalnız bu hastalıkların en büyük etkeni viral kökenli. Şu anda bize en çok başvuru viral kökenli hastalıklar. Ama halkımızın yanlış bir öngörüsü var. Mutlaka ve mutlaka hekime başvurduğu zaman ‘bir antibiyotik yazılmayacak mı, bir antibiyotik kullanmayacak mıyım’ gibi bazı serzenişleri oluyor. Bu konuda dikkat etmemiz gereken şey şu: Antibiyotikler bakterileri öldüren ilaçlardır. Bizim de özellikle kış aylarında sıklıkla viral kökenli hastalıklara maruz kaldığımızı söylemiştim. Antibiyotik kullanımıyla beraber antibiyotik sadece zararlı bakterileri de öldürmüyor. Vücudumuzda yararlı olan bakterilerimiz de var. Bu yararlı bakterilerin ölmesi -belki kısmi zararlı birkaç bakteri de olabilir- bu sefer viral bir enfeksiyonda vücudun direncinde çok ciddi azalmalara sebep oluyor. Ve daha sonrasında belki 1 hafta, 10 günde ayaktan idare edebilecek bir hastalık sizi yatağa hatta hastaneye yatışa bile sebep olabiliyor. Bu konuda özellikle antibiyotik kullanımı için hekim önerisi olmadan kendimiz inisiyatif alıp antibiyotik kullanmamamız çok önemli" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Özer, hastalıkta ne yapılabileceği ile ilgili ise, "Beslenme çok önemli, özellikle mevsim meyveleri, yeterli derecede vitamin almak, yeterli protein miktarını almak. Dengeli spor, kararında spor, dengeli sağlıklı beslenmeyle beraber hekimin önereceği ilaçları kullanarak bu etkenlere, bu enfeksiyonlara karşı direncimizi arttırabiliriz" diye konuştu.