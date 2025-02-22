Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır atıl durumda bekleyen Eğitim Merkezi binasını gençlerin dijital dünyasına kazandırdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi atıl durumdaki arazi, bina ve tesisleri ihtiyaç doğrultusunda yenileyerek Başkentlilerin kullanımına açmaya devam ediyor.

ABB, Çankaya Birlik Mahallesi’nde inşa edilen ancak yıllarca kullanılmayan Eğitim Merkezi binasında başlattığı kapsamlı tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Baştan aşağı yenilenerek Başkentli gençler için espor merkezi haline dönüştürülen 8 katlı bina “Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi” olarak kapılarını açıyor.

GENÇLERE ÇAĞRI: “OYUN BAŞLIYOR, SAHNE SİZİN!”

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yeni espor merkezinin 22 Şubat 2025 tarihinde hizmete açılacağını müjdeleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi, bu Cumartesi kapılarını açıyor! Çubuk, Beypazarı, Elvankent ve Mamak’tan sonra şimdi de Ankara’nın yeni dijital arenası gençlerle buluşuyor. Gençler hazır olun! Oyun başlıyor, sahne sizin” ifadelerini kullandı.