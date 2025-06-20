Ali Ersoy İlkokulu öğrencileri, “Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul” projesi kapsamında topladıkları kullanılmayan çocuk giysileri ve oyuncakları, ihtiyaç sahibi akranlarına ulaştırıyor. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan ürünler de sergileniyor.ANKARA (İGFA) - Ankara’daki Ali Ersoy İlkokulu’nda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında başlatılan “Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul” projesi, öğrencilerin sürdürülebilir yaşam becerileri kazanmasını ve çevre bilinci edinmesini hedefliyor.

Proje kapsamında öğretmenler, öğrencilerden kullanılmayan çocuk giysileri ve oyuncakları toplamalarını, ayrıca atık malzemelerden el becerisiyle ürünler yapmalarını istedi.

Minik öğrenciler, ailelerinin desteğiyle topladıkları giysiler, oyuncaklar ve geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri, okulda açılan “Askıda Oyuncak-Kıyafet Sergisi” ve “Geri Dönüşüm Sergisi”nde bir araya getirdi.

Sergi, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu aşılayarak öğrencilerin akranlarına örnek olmasını amaçlarken, 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek sergideki giysi ve oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, okul öğretmenlerinden Kübra Çiçek, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütüldüğünü belirterek, “Erdem-değer-eylem çerçevesinde iş birliği, paylaşma, yardımlaşma ve çevre duyarlılığı gibi değerleri çocuklarımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, bilinçli tüketim ve topluma katkı sağlama gibi çağımızın önemli konularını öğrencilerimize öğretiyoruz” dedi.