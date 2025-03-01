Ankara’da yatak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kullanılan ucuz maliyetli yalıtım malzemelerinden dolayı yangının büyüdüğünü söyledi.

Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi’nde yer alan bir yatak fabrikasında saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrika binasının tamamına yayılırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Hafta sonu tatili nedeniyle aralarında az sayıda işçinin olduğu 15’e yakın kişinin fabrikadan tahliyesi sağlanırken, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Hasar oluşan fabrika kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı veya yaralanma durumlarının olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

"Cephelerde ucuz olduğu için kolay yanan bu maddeler kullanılıyor"

Yanan fabrikadaki incelemelerden ve çalışmalardan bilgi almasının ardından açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Can kaybımız yok. Cephelerde ucuz olduğu için kolay yanan bu maddeler kullanılıyor. Eğer yasaklanırsa bu kadar hızlı yayılmaz yangın. Ben de yeni öğrendim bunu. Can kaybının olmaması sevindirici. Zaten 7 personel çalışıyormuş burada. Bizler de 11.24’te ihbarı aldık, itfaiyemiz 11.28’e yetişti. Diğer istasyonlarımızdan da gelen ekipler oldu. 100’e yakın personelimiz burada çalışıyor" dedi.

"Yanıcı maddeler nedeniyle fabrika bu hale geldi"

Fabrika Sorumlusu Erhan Üşenmez, "Yangından hızlı bir şekilde ilerlerdi. Yangının büyümesinin nedeni cephelerde ve tavanda kullanılan paneller. Bu malzemelerin kesinlikle yasaklanması gerekiyor. İçerisindeki yanıcı maddeler nedeniyle fabrika bu hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Alevler çok büyüktü"

Olayın tanıklarından Mert Yılmaz ise "Dumanı görüp geldik. İşçiler bugün çalışmıyormuş, cumartesi olduğu için. Birkaç eleman raf değişimi için gelmiş. Büyük ihtimalle yatak fabrikası olduğu için süngerlerden dolayı çıktı yangın. Alevler çok büyüktü. Söndürülmüş hali bu şu an. Bildiğiniz hava kararmıştı. İtfaiye ekipleri müdahale etti" şeklinde konuştu.