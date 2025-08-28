Ankara’nın Mamak ilçesinde motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybedip park halindeki araca çarptıktan sonra metrelerce havalandı, sürücü yaralandı.

Kaza, Mamak’ın Fahri Korutürk Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, gaz pedalının takılı kalmasıyla motosiklet sürücüsü Mehmet Gümüşcü (48) kontrolünü kaybedip caddede park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan sürücü Gümüşcü yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.