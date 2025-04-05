Ankara Büyükşehir Belediyesi genç sanatçılara destek olmak amacıyla ücretsiz “Müzik Stüdyosu-Stüdyo Senin” projesini hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde 15-35 yaş aralığındaki Başkentlilere hizmet verecek stüdyo içinde; cep sahne, fuaye alanı ve akustik panellerle düzenlenmiş, ses yalıtımlı kayıt ve prova stüdyosu bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, genç müzisyenlerin yeteneklerini geliştirip sanatsal etkinlikler düzenleyebilecekleri “Müzik Stüdyosu-Stüdyo Senin” projesini hayata geçirdi. Mustafa Kemal Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 300 metrekarelik bir alanda inşa edilen stüdyo; peyzaj ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından Ankaralı vatandaşların kullanımına sunuldu.

Müzik stüdyosunda; cep sahne, fuaye alanı ve akustik panellerle donatılmış, ses yalıtımlı kayıt ve prova stüdyosu bulunuyor. Böylece amatör müzik grupları ve bireysel sanatçılar, yüksek maliyetler ödemeden profesyonel bir ortamda çalışmalarını sürdürebilecek.