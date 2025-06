Ankara’nın Sincan ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saraycık Mahallesi Uluç Ali Caddesi üzerinde O.K. yönetemindeki 06 J 1164 plakalı hat dolmuş ile E.T. yönetimindeki 06 BZB 924 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada dolmuş sürücüsü O.K., yolcular S.T., K.B. ile otomobil sürücüsü E.T. ve aynı araçta bulunan C.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.