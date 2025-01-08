Ankara'da Ekim ayında başlatılan HPV Aşı Uygulaması desteği kapsamında bin 800 kadın ilk doz aşısını oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın sağlığına desteği kapsamında HPV aşısı umut oluyor.

Büyükşehir'den alınan bilgiye göre, Ekim ayında başlatılan HPV Aşı Uygulaması kapsamında, 9-30 yaş arasındaki sosyal destek alan kadın ve kız çocuklarını rahim ağzı kanserine karşı korumayı hedefleyen projede en fazla başvurunun Mamak, Keçiören ve Çankaya ilçelerinden geldiği kaydedildi.

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