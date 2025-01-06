Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Köpekler yere yatırdıkları vatandaşı kollarından ve bacaklarından defalarca ısırırdı.

Olay, Yenimahalle’de Şehit Süleyman Şahin Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın etrafını 9 tane başıboş köpek sürüsü sardı. Köpeklerin bacağını ısırması sonucu yere yığılan vatandaş, elleriyle kendini savunmaya çalıştı. Köpeklerin, vatandaşın montunu ve pantolonunu dişleriyle çekiştirerek yere yatardı. Köpeklerin ısırdığı adam olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada köpekler tarafından tekrar bacağından ve kolundan ısırılarak yere yatırılmak istendi. Koşmaya devam eden vatandaş, o sırada caddede ilerleyen bir arabanın kendisine yaklaşmasıyla köpeklerden kurtulmayı başardı. O anları ise mahalle sakinleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Vatandaşlar ise belediyenin başıboş köpeklerin toplanmasını istiyor.

Aynı caddede başıboş köpek saldırıları tekrarlanmaya devam ediyor

Bunu yanı sıra olay yerinde bir başka daha başıboş köpek saldırısı meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, köpeklerin saldırısına uğradı. Kendisini elindeki poşet ile korumaya çalışan vatandaş olay yerinden can havliyle hızla uzaklaştı.

"Bir insan yatırsalar yiyecekler"

Daha önce aynı caddede başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını söyleyen mahalle sakinlerinden Samet Gökdoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvan severler diyor ki ’bunlara bir şey yapmayın’ Aslında kendi çocuklarını burada kapıp öldürse iyi mi? Bence devlet bunları ya uyutacak ya da barınağa alıp bakacak. Burada her gün böyle. Biz de aynı buradan geçerken zaten şuradan dolandık ve şuradan baktığımda tepede hayvanlar görmeyince buradan geçtik. Geçen beni de o kovaladı. Hatta araba durdu da yani köpekleri gönderdi. Ya uyutacaklar ya da bir yerde bakacaklar. Bir insan yatırsalar yiyecekler" ifadelerini kullandı.

"Köpekler kemikleri burada yedikleri için burayı yurt bellediler"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Bostancıoğlu ise açıklamasında, "Ben on iki yıldır burada oturuyorum. Geldiğimde burada biraz köpek sayısı vardı. 5-6 tane zararı yoktu. Sonradan köpekleri burada bir besleyici grubu türedi. Geliyorlar arabalarıyla köpeklere günde 2-3 sefer kemik veriyorlar. Köpekler kemikleri burada yedikleri için burayı yurt bellediler. Bir yere gitmiyorlar. Yolun kenarında bekliyorlar. Durup dururken birden köpeklerin saldırısı başlıyor üzerinize geliyorlar. Bu şekilde yıllar geçti.

"Mahallemizde artık köpekle yaşamak istemiyoruz"

Yaşadıkları mahallede köpeklerin sürüler halinde gezdiğini belirten Bostancıoğlu, şunları kaydetti:

"Karşı tarlamızda iki tane köpek sürüsü var. Bu grup yalnız gördükleri zaman bir insanı hemen hücuma geçiyorlar toptan. 12 köpeğe bir insan ne yapabilir? Elinde silah olsa bir şey yapamaz. Burada can güvenliğimiz yok. Belediyeye defalarca telefon edildi. Ondan sonra 1-2 tane tane gariban köpek alıp gidiyorlar buradan. Yani zararsızlar götürebiliyorlar. Halbuki bizim istediğimiz buradaki saldırganların alınması. Bunlar alınırsa burası biraz rahatlar. Biz mahallemizde artık köpekle yaşamak istemiyoruz. Yeter, evden çıkamıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz şuradan şuraya gidemiyor. Her zaman otobüse binmek zorunda mıyız? Bunların hep hepsinin bir maliyeti var. Yani artık bu işle kanun olarak kim yükümlüyse görevini yapsın."

"2-3 dakika geçseydi köpekler parça parça yapacaklardı"

Başıboş köpeklerin kendisine saldırdığı anları aktaran Bostancıoğlu, "Yılbaşı günü akşam saat 05.00’te evime dönerken şöyle karşıdan köpekler toplandılar. Birden etrafımı sardılar. Elimde de şöyle bir çubuk vardı. Onu böyle köpeklere karşı kendimi savunmak için kullanmak istedim. Kendim böyle savunurken köpeklerin tamamı etrafımda dolanıyorlar. Tam 12 tane köpek. O arada kardeşimiz sağ olsun beni arabasını aldı evime bıraktı. O gelmemiş olsaydı yılbaşı günüydü, yoldan da araç trafiği çok azdı. Yani 2-3 dakika geçseydi köpekler parça parça yapacaklardı. Çünkü o köpek grubu saldırgan. Hepsi saldırgan ve toplu hareket ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Yenimahalle Belediyesi köpeklerine sahip çıksın"

Bostancıoğlu, ailesinin ve komşularının sokağa tek başına çıkmaktan artık korktuğunu dile getirerek, "Hepimizin psikolojisi bozuldu. Artık buna bir çözüm bulunsun. Yenimahalle Belediyesi artık köpeklerine sahip çıksın. Onun yetki bölgesinde. Yenimahalle Belediyesi’nin köpekleri diyorum ben buna artık. Yani daha ne diyebiliriz? Usandık bıktık, çare bulunsun" diye konuştu.