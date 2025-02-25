Ankara Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan ayı öncesi market, kasap,fırınlarda kalite, fiyat ve hijyen denetimi yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde ekipler, vatandaşı yanıltacak fiyat farklılıklarının önüne geçmek için reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatıyla, aynı ürünün kasadaki fiyatlarını kıyasladı.

Halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle kontrol eden ekipler, unlu mamul üretimi yapan işletmelerde hijyen koşullarından genel temizliğe, gramajdan gıdaların muhafazası ve çalışan personelin kıyafetlerine kadar birçok noktayı denetledi.

Denetimler sırasında işletmecilere uyulması gereken kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine ilişkin gerekli şartlarda eksikliği bulunan iş yerlerineyasal işlem uyguladı.

Ramazan alışverişi yapacak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıklaştırdıklarını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, amaçlarının ceza kesmek olmadığını söyledi.