Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil İnan ile Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rojat Aksoy Işık, Şehit İlhan Varank Ortaokulu’nun daveti üzerine öğrencilerle “Matematik ve Yaşam” konulu söyleşide bir araya geldi.MARDİN (İGFA) - Matematik Öğretmeni Altan Çelebioğlu ve Eylem Veske, “Öğrencilerin bu tarz etkinliklerle Matematik dersini sevdirmek ve bir bilinç yaratmak amacı taşıdıklarını” belirtti.

Söyleşide ilk sözü alan Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil İnan, hayatın her yerinde var olan düzgün iş yapma, doğru ve sistemli düşünebilmenin matematiğin ta kendisi olduğunu belirterek, "Matematiği kimyacılar, doktorlar, öğretmenler, yani herkes kullanıyor. Kullanmak zorunda. Matematik dersine dört elle sarılın. Bol kitap okuyun, beğendiğiniz yazıların altını çizin; çok okumayan anlayamaz anlayamayan da Matematikte ve hayatta başarılı olamaz. Ders kitabınızı düzgün şekilde takip edin ve soru sormak için asla korkmayın. Soruları çözmeye başlamadan anlamaya çalışın" dedi.

“Matematik ve Hayat” başlıklı söyleşide öğrenciler hazırladıkları sorularla etkinliğe ilgili olduklarını gösterdi.

“Matematiğin temeli felsefedir. Beyni ve düşünceyi geliştiren matematiktir.” diyen Prof. Dr. İnan, kendisine sorulan bir soruya karşılık, “Dünyaya bir daha gelsem yine aynı mesleği seçerdim, ben matematiğe aşığım.” dedi.

Daha sonra söz alan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rojat Aksoy Işık, “Mimarlığın içinde de Matematik var, mimarlık toplumsallıkla ilişkilidir.” dedi.

Keyifli ve samimi bir atmosferde geçen söyleşinin ardından söz alan Şehit İlhan Varank İlk ve Ortaokulu Müdürü A. Kadir Kurtay da, bu tür etkinliklerin çocukların hayatına önemli bir katkısı olacağını belirterek, yetkin isimleri okullarında öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Söyleşi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.