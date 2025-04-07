Ankara'da Keçiören Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri engelli bireylere doğum günü sürprizi hazırladı.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşları 10, 23 ve 29 olan üç özel gereksinimli bireyin evlerinde hazırlanan doğum günü sürprizi yüzleri güldürdü.

Hazırlanan sürpriz doğum günü ziyaretlerinde dilekler tutulup mumlar üflendi. Pastaların kesilmesinin ardından hediyeler doğum günü sahiplerine verildi ve bu mutlu günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.

Doğum günü sahiplerinin doğum gününü görüntülü arama yaparak kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Sizler bizim başımızın tacısınız. Her daim yanınızda ve emrinizdeyiz. Doğum gününüz kutlu, sağlıklı ömürleriniz olsun” dedi.

Doğum günü sürprizi karşısında duygulanan aileler Başkan Özarslan ile yaptıkları görüntülü konuşmada memnuniyetlerini dile getirerek Özarslan’a teşekkür ettiler.

Ziyaretlere katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, engelli bireylere hediyelerini vererek ailelerin taleplerini dinledi.