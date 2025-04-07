UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak 12 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi çeyrek final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer tüm mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 8-10 Nisan canlı yayın maç takvimi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

8 Nisan Salı

22.00 Arsenal - Real Madrid (Tabii Spor)

22.00 Bayern Münih - Inter (TRT Spor)

9 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - B.Dortmund (Tabii Spor)

22.00 PSG - Aston Villa (TRT 1)

UEFA Avrupa Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Bodo/Glimt - Lazio (Tabii Spor)

22.00 Tottenham - E.Frankfurt (TRT 1)

22.00 Lyon - Manchester United (Tabii Spor 1)

22.00 Rangers - Athletic Bilbao (Tabii Spor 2)

UEFA Konferans Ligi

10 Nisan Perşembe

19.45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)

22.00 Djurgarden - Rapid Wien (Tabii Spor 3)

22.00 Nk Celje - Fiorentina (Tabii Spor 4)

22.00 Real Betis - J.Bialystok (Tabii Spor 5)