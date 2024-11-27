Keçiören Belediyesi, 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında, ünlü tiyatro sanatçıları Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sahnelediği "Ortadaki Oyun" adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesidne Veysel Diker’in yazıp yönettiği ve Altan Erkekli ile birlikte sahne aldığı tek perdelik müzikli oyun, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Günlük hayatın karmaşık problemlerini mizahi bir bakış açısıyla sunan ikili, muhteşem sahne performanslarıyla izleyenleri güldürürken düşündürdü.

Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan orta oyunu geleneğinden izler taşıyan müzikli hicivli oyunda, usta sanatçılar oyun boyunca seslendirdikleri şarkılarla da izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Özellikle Veysel Diker'in seyircileri de oyuna katarak sergilediği doğaçlama performans, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni topladı. Bol kahkaha ve alkışlar eşliğinde geçen keyifli oyunun sonunda Altan Erkekli, Veysel Diker ve 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Koordinatörü Yılmaz Eren'e çiçek takdiminde bulunuldu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ı temsilen Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç’a plaket sunulmasının ardından program son buldu.