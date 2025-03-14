Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren doktor ve sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladı.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Av. Cengiz Bayram, Başhekim Fırat Dalgıçer, Başhemşire Ayşe Koç ve Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına gül takdim edip, onların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan , "Sağlık hizmetlerinin en değerli neferleri olan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın emeklerine minnettarız. Bu özel günde, fedakârlıkları ve insan hayatına dokunan özverili çalışmaları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz "dedi.

yönetim Kurulu Üyesi Dr. Av. Cengiz Bayram ise, "Anka Hastanesi ailesi olarak, tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyoruz " diye konuştu.

Görev başında bulunan doktor ve sağlık çalışanları kendilerini bu anlamlı günde ziyaret eden yönetime teşekkür etti.