Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, anız yakılmasının tarım arazilerine çok yönlü zarar verdiğini belirterek, "Anız yakılması; ekolojik dengeyi bozar, orman yangınlarına yol açar, hava kirliliğini artırır, enerji ve haberleşme hatlarını zedeler, topraktaki organik maddeyi azaltır, erozyona sebep olur ve en önemlisi toprak verimliliğini düşürür" dedi.

Sağlam, toprak ve çevrenin korunmasının sürdürülebilir tarım için öncelikli olduğunu vurguladı. "2025 yılında da anız yakmayı önlemek amacıyla eğitim ve denetimlerimiz devam ediyor. Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz" diye konuştu.

Anız yakmanın sadece toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısını olumsuz etkilemekle kalmayıp, orman yangınlarına, hava kirliliğine ve enerji-haberleşme hatlarında hasara yol açtığına dikkat çeken Sağlam, "Anız yakılması topraktaki organik madde miktarını azaltır, su ve rüzgar erozyonunu tetikler ve en önemlisi toprak verimliliğini düşürür" şeklinde konuştu.

Yasal yaptırımlar ağır

Anız yakmanın hukuki boyutuna da değinen Sağlam, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğe göre, anız yakanlara her dekar için 556,71 TL para cezası uygulanıyor. Orman ve meskun alanlara bitişik yerlerde ceza beş kat artıyor. Ayrıca biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü ve su tankeri bulundurma zorunluluğu var, aksi halde 2 bin 953 TL ceza kesiliyor" bilgisini paylaştı.

"Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için biçerdöver sahiplerinin muhtarlıklar aracılığıyla sözleşme yapması gerekiyor. Tarım topraklarımızı korumak, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Anız yakmak toprağı fakirleştirmek, çocuklarımızın geleceğini karartmaktır" diyerek uyarıda bulundu.