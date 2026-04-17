Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken aniden sola dönüş yapan motosikletli, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Nizip ilçesi E-90 kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeyken aniden sola manevra yapan İsmet Y. idaresindeki motosiklete, arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ANP 936 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Kaza sonrası savrularak devrilen motosikletin sürücüsü İsmet Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.