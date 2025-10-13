Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde Anadolu ezgilerini caz ile harmanlayan Anatolian Goes Jazz Grubu, sanatseverlerle buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından, Almanya’nın resmi kültür kurumu Goethe Enstitüsü ve UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Almanya’nın Hannover kentinin Belediyesi iş birliğiyle Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere yoğun ilgi gösterildi. Sanatseverlerin salonu doldurduğu geceye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Romanya Şanlıurfa Fahri Konsolosu Mehmet Erdem, Harran Üniversitesi akademisyenleri, Şanlıurfa’da çekimleri devam eden Halef: Köklerin Çağrısı dizisi oyuncuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Almanya’da yetişmiş, güçlü sesiyle tanınan vokalist Ayda Kırcı ve deneyimli Alman caz müzisyenlerinden oluşan Anatolian Goes Jazz Grubu, Türk halk müziğinin efsane isimlerinden Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif ve Zülfü Livaneli’nin eserlerini caz müziği ile harmanlayarak izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Grubun caz tınılarıyla yeniden yorumladığı eserler, dinleyicilerden büyük alkış alırken; ritmik ezgiler konser boyunca zaman zaman coşkunun en yüksek noktasına ulaşmasını sağladı.

Konserin ardından konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, UNESCO Müzik Şehri unvanının hakkını veren etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Anatolian Goes Jazz gibi farklı tarzları Anadolu’nun köklü müzik kültürüyle buluşturan değerli grupları, Şanlıurfa’da ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Grubun solisti Ayda Kırcı ise Şanlıurfa’da sahne almaktan büyük heyecan duyduklarını ifade ederek, "Şanlıurfa’ya aşık olduk. Burası sadece tarihi değil, müzikal anlamda da çok büyük bir kültür hazinesine sahip. Bu hazineyle tanışmak bizler için bir şereftir. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar’a bu anlamlı davet için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.