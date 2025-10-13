AJP Tour Turkey National Jiu-Jitsu Championship 2025’te mücadele eden 15 yaşındaki Yakın Doğu Spor Kulesi sporcusu Deniz Turan, 66 kilo genç erkekler kimonulu (Gi) kategorisinde altın madalya, kimonusuz (No-Gi) kategoride ise gümüş madalya kazandı.

Yakın Doğu Koleji 11. sınıf öğrencisi ve Yakın Doğu Spor Kulesi sporcusu Deniz Turan, İstanbul’da düzenlenen AJP Tour Turkey National Jiu-Jitsu Championship 2025’ten bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü. Uluslararası katılıma açık olarak gerçekleştirilen turnuvada 15 yaşındaki Turan, 66 kilo genç erkekler Gi kategorisinde altın madalya elde ederken, No-Gi kategoride ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yakın Doğu Spor Kulesi’nin genç sporcusu Deniz Turan, turnuvaya Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu-Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo ile hazırlandı. Azevedo, öğrencisinin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Deniz, spora başladığı ilk günden itibaren disiplini, azmi ve öğrenme isteğiyle öne çıkan bir sporcu. Bu madalyalar, onun antrenmanlarda gösterdiği özverinin ve istikrarlı çalışmasının bir sonucu. Yakın Doğu Spor Kulesi’nde, dünya standartlarında bir altyapı ve eğitim anlayışıyla çalışıyoruz. Deniz gibi genç sporcularımızın bu ortamda yetişip uluslararası başarılara ulaşması bizleri son derece motive ediyor" dedi.