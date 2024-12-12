Van’ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü; Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Okul Çağı İşitme Programı’ ile valilik tarafından başlatılan ‘Okul Sağlığı Programı’ çerçevesinde anasınıfı ve ilkokullarda sağlık taraması gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Okul Çağı İşitme Programı’ projesi ile valilik tarafından başlatılan ‘Okul Sağlığı Programı’ projesi çerçevesinde anasınıfı ve ilkokul öğrencileri sağlık taramasından geçiyor. Proje çerçevesinde anasınıfı ve ilkokullara giden sağlık ekipleri, çocuklarda işitme, görme, ortopedi, obezite, ağız ve diş taraması gerçekleştiriyor.

Taramalarla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zubeyde Kul, taramanın özellikle anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda gerçekleştirildiğini belirterek, “Öncelikle hekimlerimiz tarafından çocuklarımızda görme muayenesi yapılıyor. Görmelerinde sıkıntı tespit ettiğimiz çocuklarımız için hastaneden randevu alıyoruz. Bu randevu tarihini hem ailelere hem sınıf öğretmenlerine hem de okul müdürlerine mesaj olarak göndererek çocuklarımızın muayene olmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda işitme taraması yapılıyor. Çünkü hem işitme hem görme çocuğun başarısı açısından önemlidir. Daha sonra çocuklarımızın gelişimlerini takip etmek amacıyla boy, kilo, ortopedik ve gelişim muayenesi yapıyoruz. Bunlarda da sıkıntı tespit ettiğimiz çocuklarımızı hastanelerde randevulandırarak ailelerine ve okul müdürlerine bilgi veriyoruz. Aynı zamanda diş taraması yapıyoruz. Sıkıntı yaşadığımız çocuklarımız için diş hastanesinden randevu oluşturarak velilerimizi bilgilendiriyoruz” dedi.

Taramalar çerçevesinde İpekyolu’na bağlı 7 bin 240 öğrenciden 5 bin 188’inin taramasını bitirdiklerini aktaran Kul, bu çocuklardan 4 bin 295’inin sevkini sağladıklarını söyledi. Okullarda yapılan taramadan dolayı özellikle velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Kul, “Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çok memnun oluyorlar. Özellikle de randevuların hazır alınmış olması onları mutlu ediyor. Öğrencilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar yarın büyüdüklerinde bu toplumu oluşturacak bireyler olacaklar. Toplumu onlar oluşturacaklar. Sağlıklı nesiller sağlıklı gelecek demektir. Sağlıklı toplum demektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ailelere de seslenen Kul, “Biz burada öğrencilerimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Onlar da çocuklarını sorsunlar. Çocuklarımızı takip edelim, onları teknolojiye bağımlı halde bırakmayalım. Onların hareketleriyle, dersleriyle, besinleriyle ilgilenelim. Çocuklarımızı tek başına bırakmayalım” diye konuştu.

Taramadan geçirilen çocuklar ise bu uygulamanın kendi sağlıkları için olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.